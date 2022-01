Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Viernheim (ots)

Viernheim: Am Mittwoch (05.01.) zwischen 16:40 Uhr und 16:55 Uhr befuhr ein 81-jähriger Viernheimer mit seinem Fahrrad die Zwingenberger Straße. Hierbei musste er einem in entgegenkommender Richtung fahrenden PKW ausweichen und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

