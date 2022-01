Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Mörfelden- Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 05.01.22,23:00 Uhr und dem 06.01.22, gg.15:00 Uhr wurde ein weißer Hyundai beim Ein/Ausparken in der Niddastraße in Walldorf beschädigt. Anschließend entfernte sich die/der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,-EUR

Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug/ dem Verursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/ 4006-0 entgegen.

