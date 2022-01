Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Naturfreundehaus

Rüsselsheim (ots)

Das Naturfreundehaus im Langseeweg geriet in der Nacht zum Donnerstag (06.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude, indem sie unter anderem mehrere Jalousien beschädigten. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend alkoholische Getränke, Süßigkeiten und Hygieneartikel mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden von rund 2500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell