Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbrecher erbeuten Schmuck

Wer hat Verdächtiges gesehen?

Roßdorf (ots)

Die längere Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses "Am Hang" haben ungebetene Besucher in den zurückliegenden Tagen ausgenutzt. In der Zeit zwischen Mittwoch (22.12.) und Mittwoch (5.1.) verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie Schmuck mitgehen. Die Höhe des Gesamtschadens ist abschließend noch nicht beziffert. Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wem ist im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen? Wer hat möglicherweise fremde Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

