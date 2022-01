Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Berauscht am Steuer/Polizei findet Drogen bei Autofahrer

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Einen 21 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Mittwochmittag (05.01.) in der Ginsheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Gegenüber den Polizisten räumte er den vorherigen Konsum von Marihuana ein. Im Fahrzeug des Mannes sowie in seinen Räumlichkeiten fanden die Beamten zudem rund 70 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell