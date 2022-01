Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Weißer BMW (DI-BW33) gestohlen

Wer hat etwas bemerkt oder kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben?

Messel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (4.-5.1.) hatten es noch unbekannte Täter auf einen weißen BMW, der auf einem Grundstück in der Neugasse parkte, abgesehen. Die Kriminellen überwanden und öffneten das Hoftor, entwendeten das Auto und flüchteten in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DI-BW33 angebracht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler und Ermittlerinnen alles Sachdienliche entgegen.

