Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach Einbruch in Arztpraxis gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (4.1.), 18.30 Uhr und Mittwoch (5.1.) haben Einbrecher die Räume einer Arztpraxis in der Sophienstraße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Täter Zugang verschafft und die Praxis nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei fielen den Kriminellen unter anderem Bargeld in die Hände. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell