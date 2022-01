Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall in Rüsselsheim - Evreuxring

Varkausstraße - Zeugenaufruf

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstag, den 4.1.2022, kam es gegen 22:20 Uhr an der Kreuzung Evreuxring/Lucas-Cranach-Straße und Varkausstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein roter Ford Focus, geführt von einer 17jährigen Fahranfängerin aus Rüsselsheim, und ein blauer Nissan Micra, dessen Fahrerin eine 30jährige Rüsselsheimerin war, kollidierten im Kreuzungsbereich, sodass ein Schaden von ca. 25.000 Euro entstand. Der Ford wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Insassen der jeweiligen PKW blieben glücklicherweise unverletzt. Nach ersten Ermittlungen muss eines der beiden Fahrzeuge über eine rote Ampel gefahren sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 zu melden.

