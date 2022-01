Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Zeugenaufruf

Michelstadt - Würzberg (ots)

In den Abendstunden des Dienstags (04.01.) dürfte nach bisherigem Ermittlungsstand mutmaßlich ein Sattelzuggespann die K45 von Michelstadt OT Würzberg kommend in Fahrtrichtung B47/Eulbach befahren haben. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Gespann nach rechts in die Bankette ab und beschädigte hierbei zwei Leitpfosten und hinterließ deutlichen Flurschaden. Die Feuerwehren Michelstadt mussten umfangreiche Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durchführen. Die K45 musste für die Reinigungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 1000 EUR liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

