POL-ERB: Bad König-Zell: Schwerer Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen

Vollsperrung der B 45

Bad König (ots)

Ein 39-jähriger Fahrzeuglenker aus Michelstadt befuhr im Berufsverkehr mit seinem PKW die B 45 aus Richtung Michelstadt kommend in Richtung Bad König.

Zwischen der Zeller Brücke und der Zeller Kreuzung geriet besagter Fahrzeugführer aus noch nicht geklärten Umständen in den Gegenverkehr. Hier stieß er zunächst mit einem PKW, geführt von einem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Bad König auf der linken Fahr-spur und im weiteren Verlauf mit einem weiteren PKW, geführt von einem 43-jährigen Fahrzeugführer aus Breuberg auf der rechten Fahrspur zusammen. Der PKW des 46-jährigen Fahrzeugführers aus Bad König wurde nach dem Anstoß noch gegen einen in gleicher Richtung (rechte Spur) fahrenden LKW eines 57-jährigen Fahrzeugführers aus Höchst geschleudert. Der 39-jährige Unfallverursacher wurde schwerverletzt und in ein umliegendes Kranken-haus eingeliefert. Die beiden anderen Fahrzeugführer der beteiligten PKW erlitten leichtere Verletzungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000,- Euro.

Die Bundesstraße 45 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für insgesamt zwei Stunden voll gesperrt.

Berichterstatter: Gunkel, T., POK

