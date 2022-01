Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Jugendeinrichtung von Einbrechern heimgesucht

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Am Montag (3.1.) sind die Spuren ungebetener Besucher in dem Gebäude einer Jugendeinrichtung in der Pankratiusstraße entdeckt und die Polizei informiert worden. Offenbar hatten sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und nach Beute Ausschau gehalten. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf einen niederen dreistelligen Betrag. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Lautsprecherbox. Die Tatzeit ist derzeit nicht genau bekannt. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (Rufnummer 06151/9690).

