Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Vandalen suchen Schulgebäude heim

4000 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots)

Einen geschätzten Schaden von 4000 Euro haben noch unbekannte Vandalen in dem Gebäude einer Schule im Wickopweg verursacht. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen Mittwoch (22.12.2021) und Montag (3.1.2022) eingegrenzt. In dieser Zeit verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Fluchttür Zugang zu dem Gebäude. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob die ungebetenen Gäste fündig wurden und Beute machten, ist abschießend noch nicht bekannt. In einem Klassenraum entleerten die Vandalen zwei Feuerlöscher. Die Entleerung der Feuerlöscher steht mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei hat gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 sind die Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell