Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf den Hintern geschlagen

Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Täter flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots)

Ein circa 1,80 Meter großer Fahrradfahrer von "athletischer" Statur, der mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Wintermütze bekleidet war, hat am Montagabend (3.1.) einer 27-jährigen Fußgängerin in der Rheinstraße auf den Hintern geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen näherte sich der Täter auf einem Fahrrad gegen 18.30 Uhr der jungen Frau und trat nach der unsittlichen Berührung sofort die Flucht an. Die Tat ereignete sich vor dem Gebäude einer Bank, nahe Ecke Gagernstraße. Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen. Wer den Vorfall beobachten konnte oder Hinweise zu dem flüchtenden Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

