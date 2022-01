Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Werkzeug

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle mehrere Werkzeuge aus einem Baumarkt in der Otto-Röhm-Straße entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (29.12.) und Montag (3.1.) unter Gewalteinwirkung Zutritt in den Markt. Hieraus entwendeten sie diverse Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

