Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots)

Am Montag (03.01.) gegen 11:30 Uhr befuhr eine 31-jährige Erbacherin mit ihrem grauen Kleinwagen die B45 in Michelstadt in Fahrtrichtung Bad König. Auf dem dreispurigen Bereich zwischen der Kreuzung Hammerweg und der Kreuzung Bahnhofstraße überholte sie auf der linken Spur einen nicht unfallbeteiligten unbekannten Pkw und wechselte danach wieder auf die mittlere Spur. Ein roter Kleinwagen mit ERB-Zulassung befuhr diesen mittleren Fahrstreifen. Zwischen dem grauen und dem roten Kleinwagen kam es zum Kontakt. Das rote Fahrzeug wurde nach bisherigem Ermittlungsstand mutmaßlich von Fahrerin geführt. Diese setzte die Fahrt in Richtung Michelstadt Steinbach fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden am Fahrzeug der Erbacherin dürfte bei ca. 250,- EUR liegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell