Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Schulwand mit Farbe beschmiert

Polizei nimmt drei 14-jährige Tatverdächtige vorläufig fest

Bickenbach (ots)

Nach gemeldeten Farbschmierereien auf einem Schulgelände in der Straße "Am Hintergraben", konnte die Polizei am vergangenen Freitagabend (31.12.) drei 14-jährige Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Ein Anwohner alarmierte gegen 22 Uhr die Polizei und teilte mit, dass sich mehrere Jugendliche auf dem Schulgelände aufhalten und mit Farbe eine Wand besprüht haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen der Pfungstädter Polizei zum Einsatzort. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife drei 14-jährige Tatverdächtige auf dem Gelände stoppen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Kontrolle stießen die Ordnungshüter auf Farbsprühdosen, die einer der Tatverdächtigen mit sich führte. Die drei 14-Jährigen wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Ersten Schätzungen zufolge, beläuft sich der Schaden auf rund 2000 Euro.

