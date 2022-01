Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Altheim/L3095: Geldbörse aus Fiat gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Münster-Altheim/L3095 (ots)

Nachdem unbekannte Kriminelle bereits am vergangenen Donnerstag (30.12.) die Geldbörse aus einem Fiat, der auf einem Parkplatz bei der Landstraße 3095 zwischen Altheim und Richen abgestellt war, erbeuteten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sich die Kriminellen zwischen 10 und 13 Uhr an dem orangefarbenen Wagen zu schaffen. Im Anschluss entwendeten sie einen Geldbeutel, in dem sich unter anderem persönliche Ausweispapiere befanden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut:

- Versichern Sie sich, dass beim Verlassen Ihres Wagens, alle Türen und Fenster ge- und verschlossen sind. - Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine persönlichen Wertgegenstände, auch nur bei kurzer Abwesenheit, im Fahrzeug liegen!

