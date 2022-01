Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbrecher an gut gesichertem Fenster und Türen gescheitert

Oberzent (ots)

Ein guter Einbruchsschutz hat sich für die Bewohner eines Hauses in der Odenwaldstraße in Beerfelden wohl ausgezahlt. Einbrecher konnten nicht in das ausgewählte Haus eindringen und gaben ihren Tatplan schließlich auf. Zuvor mühten sich die Kriminellen zwischen Mittwoch (29.12.) und Samstagabend (01.01.) erfolglos an einem Fenster und der gut gesicherten Terrassentür ab.

Damit auch Ihr Heim sicher vor Kriminellen ist, gibt die Polizei folgenden Rat: Lassen Sie sich zum eigenen Schutz von Ihrer Polizei kostenlos und unverbindlich beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Gerne kommen die Fachberater der Polizei auch zu Ihnen nach Hause, um zu überprüfen, welche Sicherungsmaßnahmen für Ihr Heim geeignet sind. Unser telefonischer Kontakt: 06151 / 969 - 40402

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell