Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Bischofsheim: Streife nimmt flüchtenden Autofahrer fest/Polizeihubschrauber im Einsatz

Rüsselsheim/Bischofsheim (ots)

Einen jungen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Silvesterabend (31.12.), gegen 20.20 Uhr, in der Alzeyer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer gab daraufhin Gas und versuchte anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Ordnungshütern zu flüchten. Teils befuhr er den Innenstadtbereich mit weit über 100 km/h und missachtete mehrfach das Rotlicht an Ampeln. Hierbei verfehlte er einen Radfahrer, der bei Grün die Fahrbahn querte, nur knapp. Zudem geriet der Flüchtende wiederholt auf die Gegenfahrbahn und nötigte entgegenkommende Fahrzeuge zum Ausweichen. Die Fahrt endete schließlich gegen 20.30 Uhr in Bischofsheim im Bereich Dörrwiese/An der Kreuzlache. Der mit osteuropäischen Kennzeichen ausgestattete Wagen geriet von der Fahrbahn und landete im angrenzenden Feld. Während zwei Frauen, die mit dem Mann im Auto unterwegs waren, an der Unfallstelle blieben, suchte ihr Chauffeur zunächst zu Fuß das Weite. Im Rahmen der anschließenden Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde der 19-Jährige vorläufig festgenommen. Er ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 19 Jahre alte Mann wird sich nun in Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben. Sein Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell