POL-DA: Birkenau-Reisen: Grünes Pedelec aus Garage gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Birkenau (ots)

Aus einer Garage in der Straße "Am Mühlbusch" in Reisen wurde zwischen Freitagmittag (31.12.), 12 Uhr und Samstagnachmittag (01.01.), 17.30 Uhr ein grünes Pedelec im Wert von über 3000 Euro gestohlen. Die Polizei (K 41) in Heppenheim ermittelt wegen des Diebstahls. Anwohner und Zeugen, die im Tatzeitraum Personen mit dem Pedelec des Herstellers Cube, Typ Reaction Hybrid Race 625, gesehen haben oder Hinweise zum derzeitigen Abstellort geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

