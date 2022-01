Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Fahndung nach Unfallflucht

Erbach (ots)

Pressemeldung/Fahndung nach VU-Flucht in Erbach/Odw.

Am 02.01.22 zw. 17.45 h und 18.45 h wurde in Erbach/Odw. in der Friedhofstraße ein geparktes Fahrzeug (VW, Golf), durch ein bisher unbekanntes KFZ an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Aufgrund von aufgefundenen Trümmerteilen des Außenspiegels des flüchtigen Fahrzeugs, konnte ermittelt werden, daß es sich bei dem Verursacher, um einen ca. 20 Jahre alten silberfarbenen BMW, der 3 er oder 5 er-Reihe handeln dürfte. Wem ein entsprechendes KFZ mit beschädigtem Außenspiegel zur Tatzeit, aufgefallen ist, möge sich mit der Polizei in Erbach unter 06062/9530 in Verbindung setzen.

Haa. Pst ERB

