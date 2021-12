Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gemarkung Mannheim, BAB 6: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mannheim (ots)

Am Donnerstag den 30.12.21 ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der BAB 6, Gem. Mannheim von Mannheim-Sandhofen kommend in Fahrtrichtung Viernheimer Dreieck ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw Mercedes aus dem Raum Mannheim ist einem Pkw Fiat Punto, ebenfalls aus dem Raum Mannheim, aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren. Der Fiat schleuderte durch den Aufprall gegen die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 25-jährige Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin des Fiat sowie der 62-jährige Fahrer des Mercedes wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 32.000,- Euro. Zwecks Bergung der PKW mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Viernheimer Dreieck für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Sachbearbeiter: Peter, PHK Text: Kai Doerenbecher, Polizeioberkommissar, PASt Südhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell