Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach-Bonsweiher: Einbrecher in Bonsweiher

Mörlenbach (ots)

Einen möglichen Tatzusammenhang mit einem Einbruchsfall vom Mittwoch (29.12., wir haben berichtet), sieht die Kriminalpolizei bei zwei weiteren Fällen in Bonsweiher. Abermals suchten sich die Täter zwei Häuser aus, die am Feldrand stehen. Die Einbruchstaten in der Laudenbacher Straße wurden am Donnerstag (30.12.) entdeckt und können einen Tag zurückliegen. Auch hier stiegen die Täter durch aufgebrochene Fenster ein. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch erhoben. Alle Hinweise zu den Fällen werden unter der Rufnummer 06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim entgegengenommen. Unsere Bezugsmeldung: presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5110768

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell