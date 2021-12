Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach-Bonsweiher: Schmuck, Bankkarten und ein Möbeltresor erbeutet

Mörlenbach (ots)

Schmuck, Bankkarten und einen Möbeltresor erbeuteten Einbrecher am Mittwoch (29.12.) aus einem Einfamilienhaus im Ortsteil Bonsweiher. Über ein aufgebrochenes Fenster kletterte die Täter zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Straße "Am Lindenbuckel" ins Innere des Hauses. Auf der Suche nach Wertsachen wurden unter anderem Schränke umgeworfen und die Inhalte durchsucht. Der im Schrank fest verankerte Möbeltresor wurde gewaltsam raus gerissen und mitgenommen. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro hoch sein. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

