POL-DA: Rüsselsheim: Nach Überfall auf schlafende Seniorin/Tatverdächtiger in Haft

Rüsselsheim (ots)

Nach dem Überfall auf eine Seniorin in der Nacht zum Mittwoch (29.12.) in einer Pension in der Darmstädter Straße (wir haben berichtet), können Polizei und Staatsanwaltschaft nun einen raschen Fahndungserfolg vermelden.

Im Rahmen der Ermittlungen stießen die Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei auf einen 24 Jahre alten, in Rüsselsheim wohnhaften Mann. Unter anderem führten am Tatort zurückgelassene Gegenstände auf die Spur des 24-Jährigen. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler in den Räumlichkeiten des Mannes zudem ein Schmuckstück aus dem Besitz der überfallenen Seniorin. Der 24-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag (30.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung Haftbefehl erließ. Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

