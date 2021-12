Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Lagerraum im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots)

Offenbar machten sich bislang Unbekannte an der Tür eines Lagerraums in der Rudolf-Diesel-Straße zu schaffen. Der Einbruchsversuch wurde der Polizei am Mittwoch (29.12.) gemeldet und kann bereits einige Wochen zurückliegen. Ersten Ermittlungen zufolge scheiterten die Kriminellen an der Tür, woraufhin sie das Weite suchten. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

