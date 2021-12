Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Haustür hält Einbruchsversuch stand

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Die Haustür eines Wohnhauses "In den Rödern" hielt dem Einbruchsversuch von Kriminellen stand. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten am Dienstag (28.12.) im Tatzeitraum zwischen 17 und 22 Uhr ins Innere des Hauses zu gelangen. Ihr Versuch die Tür aufzuhebeln scheiterte, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, muss noch geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

