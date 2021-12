Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Eppertshausen: Wohnhäuser im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf/Eppertshausen (ots)

Nachdem zwei Wohnhäuser, "An der Fuchsenhütte" in Roßdorf und in der "Waldstraße" in Eppertshausen, im Tatzeitraum zwischen Dienstag (28.12.) und Mittwoch (29.12.) in das Visier Krimineller geraten sind, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminellen gelangten unter Einwirkung von Gewalt über die Terrasse ins Innere der Häuser. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. In Roßdorf entwendeten sie unter anderem ein Tablet der Marke "Apple" und in Eppertshausen Schmuck. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell