Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Seniorin im Schlaf überfallen/Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (29.12.), gegen 0.35 Uhr, betrat ein Krimineller zunächst eine Pension in der Darmstädter Straße und gelangte anschließend in den an die Rezeption angrenzenden Wohnbereich der Besitzer. Eine dort schlafende Seniorin wurde von dem Unbekannten attackiert und hierbei nicht unerheblich verletzt. Der Täter forderte die Frau in einer ausländischen Sprache zur Herausgabe von Geld auf und flüchtete im Anschluss mit einem geringen Geldbetrag in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Seniorin alarmierte nach der Tat noch die Polizei und musste aufgrund ihrer bei dem Angriff erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine mit mehreren Streifen sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Kriminelle ist 25 bis 30 Jahre alt und hat eine dunkle Hautfarbe. Er war maskiert und mit einem schwarzen Anorak bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell