Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Vandalen beschädigen Schulfenster

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots)

Nachdem das Fenster einer Schule in der Heinrich-Delp-Straße von Vandalen beschädigt wurde, hat die Polizei ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen mit Hinweisen. Nach ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen Sonntag (26.12.) und Dienstag (28.12.) eingrenzt. Der Schaden wird derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem mit dem Fall betrauten Kommissariat 42 in Pfungstadt, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

