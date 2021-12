Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster von Nagelstudio eingeschlagen und als Einstieg genutzt

Täter erbeuten Münzgeld

Darmstadt (ots)

Das rückwärtig gelegene Fenster eines Nagelstudios in der Rheinstraße nahe Ecke Steubenplatz ist in der Nacht zum Dienstag (27.-28.12.) von Kriminellen eingeschlagen und als Einstieg in die Räume genutzt worden. Im Anschluss entwendeten die Täter eine geringe Summe Bargeld aus der Kasse. Die Darmstädter Kripo hat ein Verfahren wegen des Einbruchsdiebstahls eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

