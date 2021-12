Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/L3303: Nach Konflikt Scheibenwischer abgerissen

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt/L3303 (ots)

Nachdem es bereits am Montagnachmittag (27.12.) zu einem Konflikt zwischen einer Wagenlenkerin und einem Radfahrer auf der Landstraße 3303 gekommen war, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 54-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem schwarzen Renault auf der Landstraße in Richtung Pfungstadt-Hahn unterwegs, als sie in einem Kreisel bei der Dr.-Horst-Schmidt-Straße auf einen bislang unbekannten Radfahrer traf. Offenbar löste eine im Kreisel geschehene Situation den Konflikt aus. Daraufhin soll der Unbekannte von seinem schwarzen Velo gestiegen sein und unter anderem einen Scheibenwischer des Wagens abgerissen haben. Hierbei entstand ein Schaden, der auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt wird. Im Anschluss soll der Radler auf einem dortigen Radweg in Richtung Erlensee geflüchtet sein. Der Flüchtige soll zwischen 50 und 60 Jahren alt gewesen sein. Seine Größe wurde auf circa 1,80 Meter geschätzt. Er hatte graue lockige Haare und einen grauen Vollbart. Neben einem schwarzen Kapuzenpullover trug er eine blaue Jeans. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen, die die Situation beobachtet haben und Hinweise zum Aufenthalt des unbekannten Mannes geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell