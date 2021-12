Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürocontainer auf Messplatz aufgebrochen

Täter entwenden Laptops und Handys

Darmstadt (ots)

Kriminelle sind am Dienstag (28.12) in einen Bürocontainer auf dem Messplatz eingebrochen. In der Zeit zwischen 2 Uhr und 7 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Objekts auf und entwendeten zwei Laptops und zwei Handys. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 1500 Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

