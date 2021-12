Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße ist am Dienstag (28.12.) in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 21 Uhr von Einbrechern nach Wertgegenständen durchsucht worden. Zuvor hatten sich die ungebetenen Gäste über einen Balkon und dem gewaltsamen Öffnen der Balkontüren, Zugang zu den Räumen verschafft. Bei ihrer Suche fielen den Tätern unter anderem Geld und Schmuck in die Hände. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 1000 Euro belaufen. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

