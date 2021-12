Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Einbruch in Bäckerei

Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle am späten Dienstagabend (28.12.) in eine Bäckerei in der Taunusstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sie sich gegen 22.45 Uhr unter Gewalteinwirkung Zutritt ins Innere. Dort hatten sie es offenbar auf die Kasse abgesehen, an welcher sie sich gewaltsam zu schaffen machten. Mit mehreren Hundert Euro an Bargeld flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell