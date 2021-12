Polizeipräsidium Südhessen

Seeheim-Jugenheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Ein Einfamilienhaus in der Marienburger Straße rückte am Dienstagabend (28.12.) im Tatzeitraum zwischen 18 und 20 Uhr in das Visier Krimineller. Nachdem sie zunächst an der Haustür scheiterten, setzten sie ihr kriminelles Vorhaben an einem Fenster fort. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ob die Unbekannten gestört wurden, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

