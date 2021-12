Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verstärker und Keyboard aus Abstellraum gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

"Am Alten Bahnhof" ist in den zurückliegenden Tagen der Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in den Fokus von Dieben geraten. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Raum und entwendeten dort drei Verstärker und ein Keyboard. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehr als 1000 Euro. Nach ersten Ermittlungen reicht die Tatzeit bis zum Montag (1.12.) zurück. Am späten Montagabend (27.12.) wurde der Einbruch bemerkt und die Polizei informiert. Diese hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Möglicherweise wurde der Abtransport der Beute bemerkt?

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem für diesen Fall zuständigen Kommissariat 43 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell