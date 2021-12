Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle nehmen Werkzeug und Staubsauger mit

Viernheim (ots)

Diverses Werkzeug sowie einen Staubsauger stahlen Kriminelle aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-von-Brentano-Allee. Die Diebe kamen in der Dunkelheit und brachen zwischen Samstag (25.12.), 21.20 Uhr und Sonntag (26.12.), 2 Uhr die Tür der Erdgeschosswohnung auf. Wer in der Tatzeit Personen mit Werkzeug und einem Staubsauger bemerkt hat, meldet sich bitte unter der 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

