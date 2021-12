Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrecher klettern aufs Vordach

Lorsch (ots)

Einbrecher kletterten am Sonntag (26.12.) auf das Vordach eines Anbaus, um in ein Einfamilienhaus in der Karolingerstraße einzubrechen. Die Täter durchsuchten vom Kellergeschoss bis ins Oberschoss sämtliche Räume nach Wertsachen ab und nahmen unter anderem hochwertige Handtaschen, Mäntel, Schmuck und Uhren mit. Das Haus wurde im Anschluss über das Gartengrundstück wieder verlassen. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise entgegen. Zeugen, die zwischen 17 Uhr und 21.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0 in Heppenheim.

