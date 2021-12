Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbruch in Imbisswagen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Nach einem Einbruch in einen Imbisswagen, der auf einem Parkplatz in der Röntgenstraße abgestellt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Wagen rückte am Sonntagnachmittag (26.12.), gegen 17.20 Uhr, in das Visier eines Mannes. Unter Einwirkung von Gewalt gelangte der Unbekannte ins Innere. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte er keine Beute. Er trug eine blaue Sporthose des Herstellers "Adidas", eine weinrote Jacke, graue Turnschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell