POL-DA: Michelstadt: Exhibitionist in der Friedhofstraße

Michelstadt (ots)

Ein 25 bis 35 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagnachmittag (26.12.) in der Friedhofstraße vor einer Frau entblößt und onaniert. Nachdem die Frau gegen 17 Uhr den Mann kurz vor dem Waldrand passiert hatte, ließ er plötzlich die Hosen herunter.

Der Mann hat eine normale Statur und ist etwa 1,80 Meter groß. Er war an dem Tag mit einer dunklen Wollmütze sowie mit einer dunklen Jacke und Hose bekleidet. Der Gesuchte war mit dem Fahrrad unterwegs. Aufgrund der Beschreibung geht die Polizei davon aus, dass derselbe Mann bereits am 9. Oktober auffällig war. Der Exhibitionist zeigte sich damals in der Straße "Am Hermannstempel".

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0 an das Kommissariat 10 melden.

