Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/ Klein-Gumpen: Mehrere Autos zerkratzt

Wer hat was gesehen?

Reichelsheim (ots)

In der Nacht zu Heiligabend (23. - 24.12.) wurden abermals im Ortsteil Klein-Gumpen mehrere Autos beschädigt. Zum einen wurden Scheibenwischer abgerissen oder Fahrzeugteile zerkratzt. Bislang haben sich sieben geschädigte Autobesitzer bei der Polizei gemeldet, die ihre Fahrzeuge in der Mergbachstraße, im Sandweg und Höhenweg abgestellt hatten. Ob die Taten von derselben Person, die bereits am 28. November (wir hatten berichtet) aufgefallen ist, verübt wurden, ermittelt jetzt die Polizei (K 41) in Erbach. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5086058

