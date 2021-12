Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Monitor, Laptop und Tablets aus Therapiezentrum gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat zwischen Donnerstag (23.12.) und Samstag (25.12.) sein Unwesen in den Räumen eines Therapiezentrums in der Erbacher Straße getrieben. Der Täter verschaffte sich unbemerkt Zugang zu dem Gebäude und ließ aus einem Behandlungszimmer sowie aus dem Empfangsbereich zwei Tablets, einen Laptop und einen Monitor mitgehen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Abtransport der Beute wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

