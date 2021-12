Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Elsässer Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (23.12.) und Sonntag (26.12.) ein Fenster auf. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Was sie alles entwendeten, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Der Schaden soll sich ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

