POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Tresor erbeutet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots)

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nebengasse wurde der Polizei am Sonntagabend (26.12.) gemeldet. Offenbar verschafften sich die Unbekannten am selben Tag im Zeitraum zwischen 16.30 und 20 Uhr Zutritt zum Haus. Hier entwendeten sie einen Tresor, indem sich unter anderem Schmuck befand. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

