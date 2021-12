Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Haustür hält Einbruchsversuch stand

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots)

Die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Mummelsrain" hielt dem Einbruchsversuch von Kriminellen am vergangenen Freitag (24.12.) stand. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die ungebetenen Gäste im Zeitraum zwischen 16.30 und 21 Uhr in die Räumlichkeiten des Hauses zu gelangen. Da die Unbekannten an der Haustür scheiterten, suchten sie im Anschluss das Weite. Dennoch entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 bei der Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler können unter der Telefonnummer 06151/969-0 kontaktiert werden.

