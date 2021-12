Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kriminelle erbeuten Bargeld

Zeugen nach Einbruch in Hotel gesucht

Griesheim (ots)

Ein Hotel in der Straße "Am Schwimmbad" rückte im Tatzeitraum zwischen Freitag (24.12.) und Samstag (25.12.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hotels auf und gelangten so ins Innere. Im Anschluss durchwühlten sie diverse Schränke. Mit ihrer Beute in Form von mehreren Hundert Euro an Bargeld flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 1000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 42 bei der Polizei in Griesheim nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu erreichen.

