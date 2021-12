Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Kellerräume im Visier von Kriminellen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Am späten Donnerstagabend (23.12.) haben Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße den Einbruch in zwei Kellerräume entdeckt und die Polizei informiert. Das Kommissariat 43 hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht der Tatzeitraum bis zum Montag (20.12.), 17.30 Uhr, zurück. In dieser Zeit hatten sich Kriminelle offenbar unbemerkt Zugang zu den Kellerabteilen verschafft, dort zwei Türen gewaltsam aufgebrochen und unter anderem einen Elektroroller mitgehen lassen. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 500 Euro. Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummern 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

