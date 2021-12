Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 24.12.2021, 08:30 Uhr bis Samstag, den 25.12.2021, 08:30 Uhr wurde im Melibokusweg 23 ein, am rechten Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Mazda 2 an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Ein anderer PKW touchierte den Mazda auf unbekannte Art und Weise. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation in Gernsheim unter folgender Rufnummer: 06258/9343-0.

