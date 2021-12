Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Höchst: Alkoholisierter Autofahrer verunfallt bei Flucht vor Polizeikontrolle an Ampelmast ++aktuell Vollsperrung der B 45++

Groß-Umstadt/ Höchst (ots)

Am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages versuchte ein 21-jähriger Golf-Fahrer vor einer Polizeistreife der Polizeistation Dieburg zu flüchten, welche ihn um 02.15 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf B 45 in Höhe Groß-Umstadt einer Kontrolle unterziehen wollte. Der Golf-Fahrer missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltezeichen der Streife und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter auf der B 45 in Fahrtrichtung Höchst, wo er schließlich um 02.19 Uhr in Höhe der Abfahrt nach Höchst an einen Ampelmast prallte. Wie durch ein Wunder konnte der 21-jährige Frankfurter nur leicht verletzt aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Da bei dem Verunfallten deutliche Anzeichen von Alkohol- und möglicherweise Drogenkonsum festzustellen waren, wird sich der 21-jährige einer Blutentnahme unterziehen und in einem Strafverfahren verantworten müssen. Aufgrund der aufwendigen Abschlepp- und Reparaturmaßnahmen des Fahrzeuges und der beschädigten Ampelanlage wird die B 45 in Höhe der Unfallstelle noch für geraume Zeit voll gesperrt sein.

EPHK Alexander Lorenz, Polizeiführer vom Dienst

